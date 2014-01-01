極美品【B &YUA】360°MASTER 2.0 セットアップ（S・ブラック）
￥25,404（税込）
販売単位：1
型番：m94126050088
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|商品詳細情報
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□商品名
【B &YUA】360°MASTER 2.0 セットアップ（S・ブラック）
□購入時期
2026年3月
□詳細
オンラインストアで購入、1度だけ着用しました。
360°MASTER 2.0 リラックス 2ボタン ジャケット セットアップ対応 ストレッチ 撥水
→S：着丈70 肩幅49.5 身幅55 そで丈55 重量(g)-
360°MASTER 2.0 バルーン イージーパンツ NO.9 セットアップ対応 ストレッチ 撥水 ウォッシャブル
→S：ウエスト73～92 股上31 股下63 すそ周り38 もも周り66 ヒップ108
|ブランド名
|ジャケット・アウター
|備考
|【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。
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