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    極美品【B &YUA】360°MASTER 2.0 セットアップ（S・ブラック）

    1 ジャケット・アウター 1位

    ￥25,404（税込）

    販売単位：1

    型番：m94126050088

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    極美品【B &YUA】360°MASTER 2.0 セットアップ（S・ブラック）

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    商品詳細情報 □商品名 【B &YUA】360°MASTER 2.0 セットアップ（S・ブラック） □購入時期 2026年3月 □詳細 オンラインストアで購入、1度だけ着用しました。 360°MASTER 2.0 リラックス 2ボタン ジャケット セットアップ対応 ストレッチ 撥水 →S：着丈70 肩幅49.5 身幅55 そで丈55 重量(g)- 360°MASTER 2.0 バルーン イージーパンツ NO.9 セットアップ対応 ストレッチ 撥水 ウォッシャブル →S：ウエスト73～92 股上31 股下63 すそ周り38 もも周り66 ヒップ108
    極美品【B &YUA】360°MASTER 2.0 セットアップ（S・ブラック）
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    極美品【B &YUA】360°MASTER 2.0 セットアップ（S・ブラック）
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    ブランド名 ジャケット・アウター
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